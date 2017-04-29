Ana Sayfa | SPOR 29/04/2017 08:04

FenerbahÃ§e Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e Galatasaray maÃ§Ä±

FenerbahÃ§e, Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligiâ€™nde Galatasaray ile eÅŸleÅŸti. Peki bugÃ¼n oynanacak maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi’nde bugün oynanan play-off çeyrek final ikinci maçlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 takÄ±m yarÄ± finale yükseldi. Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off yarÄ± finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eÅŸleÅŸti. YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi’nin yarÄ± finaldeki  rakibi ise Bellona AGÜ-BeÅŸiktaÅŸ eÅŸleÅŸmesinin kazananÄ± olacak. Galatasaray, Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi Play-Off YarÄ± Final ilk maçÄ±nda 29 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’da Fenerbahçe ile Metro Enerji Arena’da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. KarÅŸÄ±laÅŸma TRT Spor ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.

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