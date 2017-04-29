GenÃ§lerbirliÄŸi Trabzonspor maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda

GenÃ§lerbirliÄŸi, Trabzonspor'un karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Peki bugÃ¼n oynanacak maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda bugüne kadar oynanan resmi maçlarda geride kalan 78 maçta Trabzonspor 44 karÅŸÄ±laÅŸmadan galip ayrÄ±lÄ±rken, GençlerbirliÄŸi ise 14 maçÄ± kazandÄ±. 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandÄ±. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 151 gol atarken, rakibi ise 73 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±. GençlerbirliÄŸi, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Trabzonspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Åženol GüneÅŸ Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Arena'da saat 19.00'da baÅŸlayacak maçÄ±, hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetecek.