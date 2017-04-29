Galatasaray son 2 sezondur FenerbahÃ§e'ye tÃ¼m branÅŸlarda yeniliyor

Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±na Dursun Ã–zbek geÃ§tiÄŸinden beri takÄ±mÄ±n FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±ndaki etkinliÄŸini kaybettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray, 23 MayÄ±s 2015'te yapÄ±lan genel kuruldaki seçimi kazanan ve 10 Haziran 2015'te de mazbatasÄ±nÄ± alarak baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Özbek döneminde Fenerbahçe ile farklÄ± branÅŸlarda yaptÄ±ÄŸÄ± 33 derbinin sadece 4'ünü kazanabildi. G.Saray'Ä±n bu dönemde futbolda tek galibiyeti var. Voleybolda ise sÄ±fÄ±r çekti. Basketbolda 17 maçÄ±n 14'ünü Fener kazandÄ±. Galatasaray, Dursun Özbek döneminde Fenerbahçe ile futbolda oynadÄ±ÄŸÄ± 5 maçÄ±n sadece birinden galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin 2 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, geçtiÄŸimiz hafta uzun bir aradan sonra TT Arena'da G.Saray'Ä± yendi.

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