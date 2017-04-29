Dursun Ã–zbek aÃ§Ä±kladÄ± Ã‡inliler Galatasaray'Ä± satÄ±n almak istiyor

Galatasaray'Ä±n baÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek, kulÃ¼bÃ¼n Ã‡inliler tarafÄ±ndan istendiÄŸini sÃ¶yledi

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, Hürriyet'e verdiÄŸi röportajÄ±nda, Galatasaray'Ä±n geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸurken, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübe Çinlilerin talip olduÄŸunu da açÄ±kladÄ±. Dursun Özbek, resmi bir teklif olmasa da bazÄ± giriÅŸimlerin olduÄŸunu kabul ederken, kulübü satma gibi bir düÅŸüncesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi. Özbek, ''Galatasaray Spor Kulübü, 1905 yÄ±lÄ±nda GalatasaraylÄ±lar tarafÄ±ndan kurulmuÅŸ ve Türkiye'ye mal olmuÅŸ, çok önemli bir markadÄ±r. Bugün Galatasaray'Ä±n 30 milyona yakÄ±n taraftarÄ± var. Ve Galatasaray bu ÅŸekliyle kalmak zorunda. Galatasaray'Ä±n bir zerresini, bir damlasÄ±nÄ± satmam. Ben Galatasaray'Ä± satmak için deÄŸil, yönetmek için göreve geldim. SatÄ±lmasÄ± yönündeki düÅŸünceleri, görüÅŸleri katiyetle reddediyorum.''

"KULÜP, G.SARAYLILARA AÄ°T OLMALI"

''Kulübün satÄ±ÅŸÄ± yönündeki tüm tekliflerin hepsini elimin tersiyle ittim. Bu tip konuÅŸmalara, tartÄ±ÅŸmalara dahi girmedim. Bunu bu ÅŸekilde dillendiren G.SaraylÄ±lar mevcut. Bunun kolaycÄ±lÄ±k olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Böyle bir ÅŸey aklÄ±mÄ±n ucundan dahi geçmiyor. Bizim görevimiz G.Saray'Ä±n kurulduÄŸu günkü anlayÄ±ÅŸÄ± ile G.SaraylÄ±lara ait bir kulübü olarak kalmasÄ± lazÄ±m. Hiçbir zaman 'G.Saray'Ä±n hisselerini satalÄ±m, rahata çÄ±kalÄ±m' diyemeyiz. Bizim görevimiz bu deÄŸil. Bu düÅŸünce içinde olanlarÄ± kÄ±nÄ±yorum. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'Ä± satmakla eÅŸ deÄŸer olamaz.'' dedi.