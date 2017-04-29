BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi Aboubakar iÃ§in 5-6 milyon veririz

BeÅŸiktaÅŸ, Porto'dan kiralanan Aboubakar'Ä±n diÄŸer sezon transfer edilmesi iÃ§in ÅŸuan iÃ§in 5-6 milyon Euro'yu gÃ¶zden Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Aboubakar hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan BeÅŸiktaÅŸ Kulübü 2. BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Çebi, "Aboubakar'Ä±n satÄ±n alma opsiyonu bizde gözüküyor. Ama o rakam 10 milyon Euro. Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceÄŸimiz maksimum rakam 5-6 milyon Euro civarÄ±nda. Bu rakam da satacaÄŸÄ±mÄ±z oyunculardan gelecek paraya göre ÅŸekillenecek. Porto ile konuÅŸup rakamÄ± makul bir rakama çekmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.(Takvim)