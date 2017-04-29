Ronaldo yaptÄ±ÄŸÄ± asist ile efsane olduÄŸunu bir kez daha kanÄ±tladÄ±

Barcelona- Real Madrid'in efsanelerinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Ronaldo'nun yaptÄ±ÄŸÄ± asist maÃ§a damgasÄ±nÄ± vurdu

Barcelona ve Real Madrid'in efsaneleri, Lübnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ronaldinho'nun önderliÄŸindeki Barcelona, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-2 kazandÄ±. Maça damgasÄ±nÄ± vuran olay ise Ronaldinho'nun 30 metreden topa bakmayarak yaptÄ±ÄŸÄ± asist oldu.

RONALDÄ°NHO HER ZAMANKÄ° GÄ°BÄ°

Ronaldinho formundan hiçbir ÅŸey kaybetmediÄŸini dün gece yaptÄ±ÄŸÄ± asist ile gösterdi. MaçÄ±n 7. dakikasÄ±nda eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± Giuly'e 30 metreden al da at dercesine müthiÅŸ bir asist yaptÄ±. Ronaldinho 3 asist yaparak karÅŸÄ±laÅŸmaya damgasÄ±nÄ± vurdu.