Ana Sayfa | SPOR 29/04/2017 15:42

Galatasaray Pepe'den sonra hangi futbolcuyu transfer listesine aldÄ±

galatasaray

Galatasaray, efsane futbolcu Pepe'yi transfer etmek istemesinin ardÄ±ndan gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Manchester City'nin FildiÅŸi Sahilli futbolcusu Yaya Toure'ye Ã§evirdi

UEFA ile yapÄ±lan yeni anlaÅŸma çerçevesinde 65 milyon Euro'luk maaÅŸ bütçe sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaya hazÄ±rlanan SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ÅŸimdi de takÄ±mÄ± toparlamak için tüm imkanlarÄ± seferber etmeye karar verdi. Öncelikle savunma hattÄ±nÄ± Real Madrid'in dünyaca ünlü stoperi Pepe ile güçlendirmek isteyen Galatasaray Yönetimi, orta saha için de Manchester City'nin FildiÅŸi Sahilli futbolcusu Yaya Toure'yi getirmeyi düÅŸünüyor. Ä°ki oyuncunun da sözleÅŸmesinin bitiyor olmasÄ±, Galatasaray açÄ±sÄ±ndan en büyük avantaj. Böylece SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bonservis bedeli ödemeden iki kritik mevkiye iki önemli takviye yapmÄ±ÅŸ olacak.

BÜTÇE RAHATLATACAK

33 yaÅŸÄ±ndaki Toure ve 34 yaÅŸÄ±ndaki Pepe'nin takÄ±ma katacaÄŸÄ± tecrübeyle ÅŸampiyonlukta yeniden iddialÄ± konuma gelmek isteyen SarÄ±- KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, maaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kalkacak olmasÄ±yla da rahat bir nefes alacak. Böylece, takÄ±mdan ayrÄ±lacak Podolski ve Chedjou gibi isimlerle yapÄ±lacak tasarruf, Yaya Toure ve Pepe gibi yÄ±ldÄ±zlarÄ±n transferinde kullanÄ±labilecek.

OPERASYON KAPSAMI DAHA GENÄ°Åž

SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n transfer hamlesi bu iki isimle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. Hedefte baÅŸka yÄ±ldÄ±zlar da var. Yönetim, tecrübeli isimlerle gelecek vaat eden oyuncularÄ±n harmanlandÄ±ÄŸÄ± bir takÄ±m yaratmayÄ± planlÄ±yor. Bunun için de MayÄ±s ayÄ± içinde Emlak Konut'tan Riva ve Florya projesi kapsamÄ±nda gelecek 350 milyon Lira civarÄ±ndaki paraya güveniliyor.

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