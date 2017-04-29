Muslera Galatasaray'dan servet istedi

Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± kalecisi Muslera, gelecek sezon bitecek sÃ¶zleÅŸmesi iÃ§in 4.2 milyon Euro sabit Ã¼cret istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Galatasaray, Fernando Muslera'nÄ±n önümüzdeki sezon bitecek olan sözleÅŸmesini 5 yÄ±l daha uzatmak istiyor. Yönetimle, UruguaylÄ± eldivenin menajeri arasÄ±nda uçurum var. Cimbom'dan 3 milyon 575 bin sabit ücret ve 20 bin Euro maç baÅŸÄ± alan Muslera, bu kez kapÄ±yÄ± 4.2 milyon Euro'dan açtÄ±. Galatasaray formasÄ±nÄ± 6 sezondur giyen Muslera ÅŸimdiden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n efsanesi olmayÄ± baÅŸardÄ±. UruguaylÄ± kaleci, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± 237 kez giydi ve kalesini 74 maçta gole kapattÄ±.