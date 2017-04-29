Åžampiyonlar Ligi finalini izlemek isteyenler iÃ§in polisten yeni gÃ¼venlik Ã¶nlemi

Galler polisi, Åžampiyonlar Ligi finali iÃ§in herkese yÃ¼z taramasÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Borussia Dortmund otobüsüne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geçen Galler polisi, Cardiff'te yapÄ±lacak Åžampiyonlar Ligi finalini izlemek için ÅŸehre gelen herkese yüz taramasÄ± yapacak. Ontava'nÄ±n haberine göre alÄ±nacak olan bu önlem kapsamÄ±nda Galler polisi, 3 Haziran'da Cardiff'te gerçekleÅŸecek olan final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na katÄ±lmak isteyen bütün seyircilerin ÅŸehre gelmesi beklenen 170 bin kiÅŸinin yüzünü tarayacak.

TÜM HERKESE UYGULANACAK

DünyanÄ±n birçok yerinden katÄ±lÄ±mÄ±n gerçekleÅŸeceÄŸi 2016-17 UEFA Åžampiyonlar Ligi final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda olasÄ± bir bombalÄ± saldÄ±rÄ± ve terör eylemiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmamak için Galler güvenlik güçleri, bu uygulamayÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± izlemek üzere stada gitseler de, gitmeseler de ülkeye final maçÄ± için geldiÄŸini belirten bütün turistlere uygulayacak. Åžampiyonlar Ligi final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na ve ülke itibarÄ±na gölge düÅŸürmek istemeyen Galler polisi, bu güvenlik tedbiri sayesinde 170 bin kiÅŸinin yüzünü tarayacak ve taranan bu yüzler ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slardan oluÅŸan bir veri tabanÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacak. EÅŸleÅŸme olmasÄ± durumunda bu sistem sayesinde teröristler planladÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiremeden yakalanacak.

Kaynak: Sporvadisi.com