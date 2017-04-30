Bursaspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray yarÄ±n akÅŸam rakibi Bursaspor'a konuk olacak
Bursa BüyükÅŸehir Belediye StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak maçÄ± hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde üst üste aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z sonuçlarla taraftarlarÄ±na hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Bursa deplasmanÄ±nda kötü gidiÅŸe "dur" demeye çalÄ±ÅŸacak.
Son 4 lig maçÄ±nda, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnÄ±zca Adanaspor karÅŸÄ±sÄ±nda galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan 6 haftasÄ±nda Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lÄ±m hakkÄ±nÄ± elinde tutmayÄ± amaçlÄ±yor.
Haftaya 49 puanla 4. sÄ±rada giren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düÅŸmüÅŸ durumda.