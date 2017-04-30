Ana Sayfa | SPOR 30/04/2017 12:15

BaÅŸakÅŸehir BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

BaÅŸakÅŸehir BeÅŸiktaÅŸ

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam BaÅŸakÅŸehir'in sahasÄ±na konuk olacak

Bu akÅŸam 19:00'da Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. 

Dev maçta muhtemel 11'ler belli oldu

BAÅžAKÅžEHÄ°R:  Volkan, Caiçara, Attamah, Bekir, Alparslan, Holmen, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan G., Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk Tosun

ÅžampiyonluÄŸu yakÄ±ndan ilgilendiren BaÅŸakÅŸehir - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±na Cüneyt ÇakÄ±r atandÄ±. ÇakÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve Alpaslan DedeÅŸ yapacak. 4. hakem Kutluhan Bilgiç oldu.
 
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