BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesi BeÅŸiktaÅŸ'Ä± ÅŸok eden sakatlÄ±k

Bu akÅŸam BaÅŸakÅŸehir ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Aboubakar sakatlandÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± 30 Nisan Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19:00'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Ä°dmanÄ±n son bölümünde ÅŸut çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±rken, Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma, antrenman sonunda da frikik çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmayÄ± sürdürdü. Ä°ki oyuncunun rekabeti ve atÄ±lan gollerin ardÄ±ndan sevinçleri, renkli görüntüler oluÅŸturdu.

BeÅŸiktaÅŸ'ta, dün özel program dahilinde çalÄ±ÅŸan Luiz Rhodolfo ile salonda çalÄ±ÅŸan Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, bugünkü idmana dahil oldu. Kaleci Fabricio Ramirez'in ise özel programÄ± dahilinde salonda idman yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Aboubakar sakatlandÄ±

Siyah-beyazlÄ± oyuncu Vincent Aboubakar, antrenmanÄ±n çift kale maç bölümünde sol ayak bileÄŸinden sakatlandÄ±. Maç sÄ±rasÄ±nda bir anda yerde kalan Kamerunlu oyuncu, saÄŸlÄ±k ekibinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan sekerek sahadan ayrÄ±ldÄ±. Oyuncunun ayak bileÄŸinin burkulduÄŸu ve durumunun ciddi olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.