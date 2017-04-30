FenerbahÃ§e 3 puanÄ± uzatmalarda kaptÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e rakibi Rizespor'u evinde 2-1'lik skorla maÄŸlup etti

Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda ikincilik yarÄ±ÅŸÄ±nda BaÅŸakÅŸehir'in takipçisi olan Fenerbahçe, KadÄ±köy'de küme düÅŸmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u aÄŸÄ±rladÄ±.MaçÄ±n henüz 3. dakikasÄ±nda Moussa Sow ile öne geçen sarÄ±-lacivertliler, 14. dakikada kalesinde beraberlik golünü gördü. Åžener ÖzbayraklÄ±'nÄ±n hatasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan OÄŸuzhan AyanoÄŸlu topu aÄŸlara gönderdi ve skora denge getirdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n büyük bölümünde iki takÄ±mda önemli fÄ±rsatlar yararlanamazken Fenerbahçe'ye galibiyeti uzatma dakikalarÄ±nda Moussa Sow getirdi. Sow, 90+2. dakikada Emenike'nin asistiyle topu aÄŸlara gönderdi. Çaykur Rizespor'da Saadane, 90. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü.Bu sonucun ardÄ±ndan 56 puana yükselen Fenerbahçe, BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesi haftayÄ± kayÄ±psÄ±z kapadÄ±. Bitime 5 hafta kalan küme düÅŸme hattÄ±nda bulunan Rizespor ise 24 puanda kalarak umutlarÄ±nÄ± azalttÄ±.