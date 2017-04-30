FenerbahÃ§e 2-1 Ã‡aykur Rizespor maÃ§ Ã¶zeti izle

SÃ¼per Lig'de 3. sÄ±rada yer alan FenerbahÃ§e, rakibi Ã‡aykur Rizespor'u evinde 2-1'lik skorla maÄŸlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 maÄŸlup etti.
Ä°lk yarÄ±
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasÄ±nda oynanan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 1-1 sona erdi.
3. dakikada Fenerbahçe ilk ataÄŸÄ±nda golle buluÅŸtu. Chahechouhe'nin ceza sahasÄ±na girmeden sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Sow, altÄ±pasÄ±n önünde topu kafayla filelere gönderdi: 1-0
14. dakikada Çaykur Rizespor beraberliÄŸi yakaladÄ±. Kweuke'nin saÄŸdan ceza sahasÄ±na ortaladÄ±ÄŸÄ± top altÄ±pasÄ±n içinde Åžener ÖzbayraklÄ±'da kaldÄ±. Åžener topu ayaÄŸÄ±ndan açÄ±nca araya giren OÄŸuz Han AynaoÄŸlu, meÅŸin yuvarlaÄŸa dokunarak aÄŸlara yolladÄ±: 1-1
33. dakikada seri çalÄ±mlarla ceza yayÄ±nÄ±n üzerine kadar gelen Alper Potuk'un ÅŸutunda kaleci Gökhan Akkan, topu saÄŸÄ±na uzanarak kontrol etti.
41. dakikada Çaykur Rizespor savunma arkasÄ±na atÄ±lan topta kaleci Gökhan ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rmak istedi. Kaleci Gökhan topa istediÄŸi gibi vuramayÄ±nca meÅŸin yuvarlak Sow'un önünde kaldÄ±. Ceza sahasÄ± içinden topu filelere yollamak isteyen Sow'un vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gitmeden Yakoubi, altÄ±pasÄ±n üzerinde uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 1-1 berabere tamamlandÄ±.
Ä°kinci yarÄ±
55. dakikada Süleyman Koç'un ceza sahasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndan sol çaprazdan çektiÄŸi sert ÅŸutta kaleci Fabiano, saÄŸÄ±na uzanarak topu direk dibinden kurtardÄ±.
58. dakikada Mehmet Topal'Ä±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan yerden çektiÄŸi sert ÅŸutta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere çeldi.
66. dakikada Dhurgham Ä°smail'in pasÄ±yla sol kanatta topla buluÅŸan Kweuke, ceza sahasÄ±na girerek kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Kweuke'nin ÅŸutunu kurtaran kaleci Fabiano mutlak bir golü engelledi.
83. dakikada Emenike'nin ceza yayÄ±nÄ±n hemen gerisinden çektiÄŸi sert ÅŸutu kaleci Gökhan tokatladÄ±. Pozisyonun devamÄ±nda Çaykur Rizespor savunmasÄ± topu kornere gönderdi.
85. dakikada Fenerbahçe'nin kullandÄ±ÄŸÄ± korner sonucu Skrtel'in penaltÄ± noktasÄ±nÄ±n saÄŸÄ±ndan çektiÄŸi ÅŸutu kaleci Gökhan kornere tokatladÄ±.
88. dakikada ani geliÅŸen Çaykur Rizespor ataÄŸÄ±nda Özgür Çek'in pasÄ±nda Recep Niyaz'Ä±n ceza sahasÄ±na girmeden ÅŸutunda top az farkla auta gitti.
90+2. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. De Souza'nÄ±n ceza sahasÄ±na doldurduÄŸu topu Emenike kafayla Sow'un önüne indirdi. Sow, altÄ±pasÄ±n içinde yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere yolladÄ±: 2-1
KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, Fenerbahçe 2-1 kazandÄ±.