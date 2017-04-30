BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluk yolunda aÄŸÄ±r yara aldÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta BaÅŸakÅŸehir ile mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ rakibine 3-1'lik skorla maÄŸlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Cengiz Ünder (2) ve Adebayor'un ayaÄŸÄ±ndan bulduÄŸu gollerle 3-1 maÄŸlup etti.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, konuk ettiÄŸi lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-1 yenerek puan farkÄ±nÄ± 4'e indirdi.

Ä°lk yarÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda, ikinci sÄ±radaki Medipol BaÅŸakÅŸehir ile lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren mücadelenin ilk yarÄ±sÄ± ev sahibi takÄ±mÄ±n 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.

7. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Mossoro, ceza yayÄ± üzerindeki Cengiz Ünder'e yerden pasÄ±nÄ± attÄ±. Cengiz, ceza sahasÄ± içinde Marcelo'yu geçtikten sonra altÄ± pasa girmeden plase bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi: 1-0

12. dakikada ev sahibi takÄ±m farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Orta sahada kaptÄ±ÄŸÄ± topla rakip sahaya ilerleyen Attamah, saÄŸ kanatta savunmanÄ±n arkasÄ±na kaçan Visca'ya topunu attÄ±. Visca ceza sahasÄ±na girer girmez, boÅŸ pozisyondaki Adebayor'un önüne topu gönderdi. Togolu oyuncu, yakÄ±n mesafeden düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 2-0

15. dakikada BeÅŸiktaÅŸ gole çok yaklaÅŸtÄ±. SaÄŸ kanatta savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Quaresma, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bekleyen OÄŸuzhan Özyakup'a pasÄ±nÄ± gönderdi. OÄŸuzhan'Ä±n yerden sert ÅŸutunda top direkten döndü. Dönen topu ceza sahasÄ± içinde kontrol eden Talisca yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan ayaklarÄ±yla golü önledi.

18. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir farkÄ± 3'e çÄ±kardÄ±. Mossoro'nun pasÄ±yla ceza sahasÄ± içinde sol tarafta savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Cengiz Ünder, dar açÄ±dan bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Fabricio'ya da çarpan top aÄŸlara gitti: 3-0.

27. dakikada ev sahibi takÄ±m etkili geldi. SaÄŸ taraftan savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Caicara, Adebayor'un pasÄ±yla topla buluÅŸtu. BrezilyalÄ± oyuncu, uygun pozisyondaki Visca'nÄ±n önüne topu bÄ±raktÄ±. Visca'nÄ±n saç çaprazdan sert ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak yan aÄŸlarda kaldÄ±.

32. dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen BeÅŸiktaÅŸ ataÄŸÄ±nda Talisca ceza yayÄ± üzerindeki Cenk Tosun'a pasÄ±nÄ± attÄ±. Cenk de saÄŸdan bindiren Quaresma'nÄ±n önüne topu bÄ±raktÄ±. Ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Quaresma uygun pozisyonda saÄŸ çaprazdan sert vurdu, kaleci Volkan Babacan'a çarpan meÅŸin yuvarlak yükseklik kazanarak kornere gitti.

41. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaÅŸtÄ±. SaÄŸ kanatta topla buluÅŸan Talisca, arka direÄŸe hareketlenen Cenk Tosun'a doÄŸru ortasÄ±nÄ± yaptÄ±, bu oyuncunun kafa vuruÅŸununda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± direk dibinde kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

45. dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen Medipol BaÅŸakÅŸehir ataÄŸÄ±nda, Mossoro orta sahada aldÄ±ÄŸÄ± topla rakip kaleye doÄŸru ilerledi. BrezilyalÄ± oyuncu ceza yayÄ± üzerinden sert vurdu, kaleci Fabricio üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarÄ±sÄ± ev sahibi takÄ±mÄ±n 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸü ile sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±

75. dakikada BeÅŸiktaÅŸ gole yaklaÅŸtÄ±. Quaresma'nÄ±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde, Marcelo altÄ±pas çizgisi üzerinde kafayÄ± vurdu, top üstten auta gitti.

81. dakikada geliÅŸen konuk ekip ataÄŸÄ±nda saÄŸ kanattan Quaresma'nÄ±n ortasÄ± savunmadan sekti, arka direkte bekleyen Talisca'nÄ±n sert ÅŸutunda top farklÄ± ÅŸekilde üstten dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±.

82. dakikada ev sahibi takÄ±mÄ±n ataÄŸÄ±nda saÄŸ kanatta bindiren Caicara, ceza yayÄ± üzerine hareketlenen Holmen'e pasÄ±nÄ± attÄ±. Holmen'in geliÅŸine sert ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak üstten dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

87. dakikada BeÅŸiktaÅŸ farkÄ± 2'ye düÅŸürdü. Aboubakar'Ä±n uzun pasÄ±nda topu göÄŸsüyle kontrol eden Demba Ba, ceza sahasÄ±na girer girmez yerden sert bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi: 3-1.

89. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir 4. golüne çok yaklaÅŸtÄ±. Ä°rfan Can Kahveci'nin pasÄ±yla saÄŸ kanatta topla buluÅŸan Visca, Tosic'i geçip ceza sahasÄ±na girdi. Visca'nÄ±n saÄŸ çaprazdan sert ÅŸutunda direÄŸe çarpan top auta gitti.

90+2. dakikada ev sahibi takÄ±mÄ±n ataÄŸÄ±nda Holmen, savunmanÄ±n arkasÄ±na kaçan Caicara'ya pasÄ±nÄ± attÄ±. Caicara, altÄ± pas içindeki Holmen'e pasÄ±nÄ± gönderdi, bu oyuncunun kayarak yaptÄ±ÄŸÄ± müdahalede top havalandÄ±, sonrasÄ±nda savunma tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.