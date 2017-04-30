FenerbahÃ§eli file bekÃ§isinden kÃ¶tÃ¼ haber

FenerbahÃ§e'nin kalecisi Fabiano Ribeiro Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sakatlanarak oyundan ayrÄ±ldÄ±

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasÄ±nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Mücadelenin 67. dakikasÄ±nda Kweuke’ye gol izni vermeyen Fabiano bir sakatlÄ±k yaÅŸadÄ±. Fenebrahçe, “Fabiano Ribeiro’nun saÄŸ bacak ön çapraz baÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸu, iç ve dÄ±ÅŸ yan baÄŸlarÄ±nda ise kÄ±smi yÄ±rtÄ±klar olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BrezilyalÄ± kalecinin tedavisi için oyun durakladÄ±. YapÄ±lan tetkiklerinden ardÄ±ndan oyuna devam edemedi. Deneyimli file bekçisi, sekerek kenara geldi. SarÄ± lacivertli takÄ±mda ErtuÄŸrul TaÅŸkÄ±ran kaleye geçti.

Fenerbahçe altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ErtuÄŸrul kaleye geçerken tribünlerden çok büyük bir destek geldi. Bu arada Fabiano’nun sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan önce Salih de oyuna girmek için hazÄ±rlanÄ±yordu ancak deÄŸiÅŸiklik hakkÄ± dolunca Salih kulübede kaldÄ±.