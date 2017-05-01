Ana Sayfa | SPOR 01/05/2017 08:42

Åženol GÃ¼neÅŸ BaÅŸakÅŸehir maÄŸlubiyetinin ardÄ±ndan taraftardan Ã¶zÃ¼r diledi

ÅŸenol gÃ¼neÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, BaÅŸakÅŸehir maÄŸlubiyeti sonrasÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir’e 3-1 yenilen BeÅŸiktaÅŸ’ta teknik direktör Åženol GüneÅŸ, maç sonunda konuÅŸtu. Tecrübeli hoca savunmada büyük hatalarÄ±n olduÄŸunu belirtirken, ÅŸampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n tecrübeli hocasÄ±nÄ±n yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtaki sözleri ÅŸöyle;

“Karabük’te de kaybettik, KasÄ±mpaÅŸa’ya da kaybettik, bu gün de kaybettik! Maçlar kaybedilebilir. Maça uyum saÄŸlayamadÄ±k. TemaslÄ± oynayamadÄ±k. Rakip her geldiÄŸi pozisyonda gol yedik. Normal takÄ±mlarÄ±n bile yiyeceÄŸi goller deÄŸildi bunlar. OyuncularÄ±mÄ±zÄ± zihinsel olarak maça hazÄ±rlayamadÄ±k. Benim hatam var bu konuda. Geriye düÅŸünce panik oldu.

Kazanmak için sert ve agresif oynayan BaÅŸakÅŸehir’di. Taraftarlardan özür diliyoruz. Kötü bir oyunla kaybetmek iyi deÄŸil. Top kullanmada zayÄ±ftÄ±k. Uyumumuz yoktu. Pas hatalarÄ±mÄ±z çoktu.

Maç kaybedebiliriz ama biz vazgeçmeyeceÄŸiz. Bizim için abartalÄ± övgüde bulunana da, abartalÄ± eleÅŸtiri yapanlara da katÄ±lmÄ±yoruz. Fenerbahçe ile baÅŸlayacak olan serüvenimizi kazanÄ±p ÅŸampiyon olmak istiyoruz.

Olacak ÅŸey oldu! Bundan daha kötü ne olabilir! 3 kere gelip gol attÄ±lar. Zihin daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var. Hafta içerisinde toparlanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Sahaya çÄ±kÄ±nca rakibin sert baskÄ±sÄ±na cevap vermedik ve üstelik biz kaçarak oynadÄ±k.”

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