Dev derbinin en Ã§ok konuÅŸulan ismi Galatasaray kampÄ±nda

Spor Toto SÃ¼per Lig'de ezeli rakibi FenerbahÃ§e'yi aÄŸÄ±rlayan Galatasaray son dakikalarda gol yemiÅŸti. GolÃ¼n adÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcularla bir araya geldi

Galatasaray'Ä±n Spor Toto Süper Lig'de yaptÄ±ÄŸÄ± Fenerbahçe derbisinde yediÄŸi son dakika golünün ardÄ±ndan Türk Telekom Arena'da gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcularla bir araya geldi.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Yalova'da yaÅŸayan 7 yaÅŸÄ±ndaki Doruk, yarÄ±n Bursaspor ile oynayacaÄŸÄ± maç için Bursa'da bulunan Galatasaray takÄ±mÄ±nÄ±n kampÄ±nÄ± ziyaret etti.Futbolcularla tanÄ±ÅŸan Doruk, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirdiÄŸi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± oyunculara formasÄ±nÄ± da imzalattÄ±.