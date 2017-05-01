OsmanlÄ±spor Konyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

OsmanlÄ±spor, SÃ¼per Lig kapsamÄ±nda Konyaspor'u evinde konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Süper Lig'de 29. hafta maçÄ±nda OsmanlÄ±spor ile Atiker Konyaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Son 2 lig maçÄ±nÄ± kazanan OsmanlÄ±spor, Atiker Konyaspor engelini de geçerek çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürmeye çalÄ±ÅŸacak. Ev sahibi takÄ±mda Hamza HamzaoÄŸlu'nun cezasÄ± doldu, maçta saha içindeki yerini alacak. OsmanlÄ± StadÄ±’nda saat 20.00’de baÅŸlayacak maçÄ± hakem Volkan Bayarslan yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸma, beIN SPORTS 2'den canlÄ± olarak ekranlara gelecekç. er