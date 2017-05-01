Ana Sayfa | SPOR 01/05/2017 10:52

Bursaspor Galatasaray maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Bursaspor Galatasaray maÃ§Ä±

Bursaspor, ligde kÃ¶tÃ¼ sezon geÃ§iren Galatasaray ile bugÃ¼n kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasÄ±nda yarÄ±n Bursaspor’la karÅŸÄ±laÅŸacak. Bursa BüyükÅŸehir Belediye StadÄ±’nda saat 20.00’de baÅŸlayacak maçÄ± hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. Son 4 lig maçÄ±nda, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Fenerbahçe’ye yenilip, yalnÄ±zca Adanaspor karÅŸÄ±sÄ±nda galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan  6 haftasÄ±nda Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lÄ±m hakkÄ±nÄ± elinde tutmayÄ± amaçlÄ±yor.

BURSASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Bursaspor: Harun, Erdem, Ä°smail Konuk, Åžamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Jorquera, John, Batalla, Deniz, Kubilay

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet ,Hakan Balta, Carole ,Tolga ,Selçuk ,Yasin ,Sneijder, Bruma, Podolski

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