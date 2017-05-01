Ana Sayfa | SPOR 01/05/2017 14:27

BeÅŸiktaÅŸ derbisi Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'ye kÃ¶tÃ¼ haber

Åžener Ã–zbayraklÄ±

BeÅŸiktaÅŸ ile gireceÄŸi mÃ¼cadele Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'ye bir futbolcusundan daha sakatlÄ±k haberi geldi

Süper Lig’in 29. haftasÄ±nda Çaykur Rizespor’u aÄŸÄ±rlayan ve Galatasaray derbisinde olduÄŸu gibi yine son saniye golüyle 3 puana uzanan Fenerbahçe, bu maçta sarÄ± kart gören ve cezalÄ± duruma düÅŸen Mehmet Topal’Ä±n ardÄ±ndan Åžener ÖzbayraklÄ±’yÄ± da kaybedebilir.

Rize maçÄ±nda yenilen golde hatasÄ± bulunan ancak özellikle Galatasaray ve BaÅŸakÅŸehir kupa maçlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± asistlerle büyük övgü alan Åžener’in arka adalesinde yÄ±rtÄ±k olabileceÄŸi belirtildi. Fanatik’te yer alan habere göre, yapÄ±lan kontrollerin ardÄ±ndan kulüpten konuyla ilgili açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Fabiano’yla yollar ayrÄ±lÄ±yor

Yine Rize maçÄ±nda Kweuke’yle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda güzel bir kurtarÄ±ÅŸ yapan ve golü önleyen Fabiano, sakatlanÄ±p oyundan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. BrezilyalÄ± oyuncunun Ä°stanbul’da ameliyat olmayacaÄŸÄ±, ya Portekiz ya Brezilya giderek operasyonu burada geçireceÄŸi öÄŸrenildi. Tecrübeli kaleciyle sezon sonu yollar ayrÄ±lacak.

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