Bursaspor Galatasaray maÃ§Ä± muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Bursaspor, Galatasaray'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de belirlendi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda Bursaspor, Timsah Arena'da Avrupa bileti kovalayan Galatasaray'Ä± konuk edecek. Saat 20:00'de baÅŸlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.
Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU
Bursaspor: Harun, Mert, ErtuÄŸrul, Åžamil Çinaz, Aziz Behich, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski