Ana Sayfa | SPOR 01/05/2017 19:08

Bursaspor Galatasaray maÃ§Ä± muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±

Bursaspor Galatasaray maÃ§Ä±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Bursaspor, Galatasaray'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de belirlendi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda Bursaspor, Timsah Arena'da Avrupa bileti kovalayan Galatasaray'Ä± konuk edecek. Saat 20:00'de baÅŸlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU

Bursaspor: Harun, Mert, ErtuÄŸrul, Åžamil Çinaz, Aziz Behich, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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