Ana Sayfa | SPOR 01/05/2017 21:50

Galatasaray Bursaspor'u maÄŸlup etti

galatasaray bursaspor

Bursaspor'a konuk olan Galatasaray, attÄ±ÄŸÄ± 5 golle geceye adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Bursaspor'u 5-0 maÄŸlup etti. Bursaspor karÅŸÄ±sÄ±nda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada kendi kalesine ErtuÄŸrul, 45. dakikada Bruma, 57. dakikada Ahmet ÇalÄ±k, 60. dakikada Lukas Podolski ve 88. dakikada Yasin kaydetti. Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Galatasaray, bu galibiyetin ardÄ±ndan Spor Toto Süper Lig'deki puanÄ±nÄ± 52'ye çÄ±karÄ±rken, Bursaspor 35 puanda kaldÄ±. Galatasaray gelecek hafta ligde TT Arena'da KasÄ±mpaÅŸa ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Bursaspor ise gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

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