Bursaspor teknik direktÃ¶rÃ¼ gÃ¶revinden istifa etti

Bursaspor teknik direktÃ¶rÃ¼ Mutlu TopÃ§u Galatasaray'Ä±n farklÄ± galibiyetinin ardÄ±ndan gÃ¶revinden istifa etti

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a sahasÄ±nda 5-0 yenilen Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu, karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.Geçen hafta Akhisar Belediyespor karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan farklÄ± yenilginin ardÄ±ndan futbolcularÄ±ndan Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda bir reaksiyon beklediÄŸini dile getiren Topçu, istediklerini elde edemediklerini belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Göreve geldiÄŸimizde transferin bitmesine kÄ±sa bir süre vardÄ±. Bir-iki oyuncuya ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ± ama olmadÄ±. Buraya gelen hocalara bakÄ±n, kimler gelmiÅŸ. ErtuÄŸrul (SaÄŸlam) hoca geldi, ÅŸampiyon yaptÄ±, nasÄ±l gitti, biliyorsunuz. Ben kendime düÅŸeni yaptÄ±m, bÄ±raktÄ±m. Burada bÄ±rakmak acÄ± veriyor. KeÅŸke bana 'dur' deseler ama hocanÄ±n gitmesinden baÅŸka yapacak bir ÅŸey yok. Bu sene zaten bitti. Bir baÅŸka hoca gelince hocaya kimse sallamasÄ±n. Bu sene bitti zaten. KurtarÄ±lacak koca bir sezon var. Bir tane Bursaspor var. Böyle bir ÅŸehir, böyle bir takÄ±m yok. Çok iyi niyetli bir baÅŸkan var. O da gelinen noktada gerekli tecrübeyi edinmiÅŸtir. O da gerekli ÅŸeyleri gelecek sezon yapacaktÄ±r. Sallamakla bir ÅŸey olmuyor. Sabah geliyor, akÅŸama kadar orada. Bütün mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Bursaspor'a adamÄ±ÅŸ."

"FutbolcularÄ±n bir an önce kendilerine gelmesi lazÄ±m"

Bütün sorumluluÄŸu üzerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Topçu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Son iki haftalÄ±k periyot bizi tamamen dibe vurdurdu. Yani 5 sene antrenörlük hayatÄ±mda ÅŸampiyonluklar yaÅŸadÄ±m, Avrupa kupalarÄ±na, Åžampiyonlar Ligi'ne gittim ama son 2 maç beni çok derinden yaraladÄ±. KonuÅŸacak, bahsedecek çok ÅŸey var. Ne camiayÄ± ne de futbol takÄ±mÄ±nÄ± zor duruma sokmama adÄ±na bu takÄ±mÄ±n teknik direktörü olarak sorumluluÄŸu üzerime alÄ±yorum. Åžunu söylemek istiyorum, futbolcularÄ±n bir an önce kendilerine gelmesi lazÄ±m."

AltyapÄ±ya önem verilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Topçu, "Bizim altyapÄ±da NijeryalÄ± var. Bu ne saçmalÄ±k. Ä°nsan kendi memleketi olunca yutuyorsun, konuÅŸamÄ±yorsun. Bir tane oyuncumuz yok. 19 YaÅŸ AltÄ±'ndan çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. KÄ±sa vadede baÅŸarÄ± elde etmek için NijeryalÄ±lara ihtiyaç var. Uzun vadede baÅŸarÄ± elde etmek için Türklere ihtiyaç var." ÅŸeklinde konuÅŸtu.