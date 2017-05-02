Mesut Ã–zil'le igilenen tek kulÃ¼p FenerbahÃ§e

Ä°ngiliz Daily Telegraph gazetesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan habere gÃ¶re Mesut Ã–zil'le ilgilenen tek kulÃ¼p FenerbahÃ§e

Daily Telegraph'a göre Fenerbahçe, Alman Milli TakÄ±mÄ±'nda da forma giyen yÄ±ldÄ±z futbolcuyu yazÄ±n transfer etmek istiyor.

Gazeteye konuÅŸan Arsenal'e yakÄ±n kaynaklar, Ä°ngiliz kulübünün bir süredir Mesut Özil ile ilgili teklifleri dinlemeye hazÄ±r olduÄŸunu, bir diÄŸer yÄ±ldÄ±zÄ± Åžilili Alexis Sanchez'i ise takÄ±mda tutmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Chelsea ve Manchester City'nin Sanchez ile ilgilendikleri biliniyor.

Daily Telegraph'Ä±n spor ekindeki Matt Law imzalÄ± haberde ise Arsenal'in Pazar günü Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a 2-0 yenilmesinin ardÄ±ndan doping testine girmesi istenen Mesut Özil'in baÅŸta sinirlenerek bunu reddettiÄŸi, kendisine ceza alabileceÄŸinin söylenmesi üzerine kapÄ±yÄ± tekmelediÄŸi belirtildi.

Gazetenin spor muhabiri Matt Law, Mesut Özil'in "gönülsüzce" doping testine girdiÄŸini ve bu yÄ±l birçok kez benzer testlere girmesinden ÅŸikayetçi olduÄŸunu yazdÄ±.

Henüz sözleÅŸmesini uzatmadÄ±

Arsenal, halen 28 yaÅŸÄ±ndaki Mesut Özil'i 2013 yÄ±lÄ±nda 42,5 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyerek Real Madrid'den transfer etmiÅŸti.

Mesut Özil'in Ä°ngiliz kulübüyle 2018 yazÄ±na kadar sözleÅŸmesi var.

Özil ÅŸu ana kadar yapÄ±lan görüÅŸmelerde kendisine yapÄ±lan teklifi kabul etmedi ve Arsenal ile sözleÅŸmesini uzatmadÄ±.

Daily Telegraph'a göre Türk asÄ±llÄ± futbolcu öncelikle FransÄ±z menajer Arsene Wenger'in Arsenal'de kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmek istiyor.

AynÄ± gazete yaklaÅŸÄ±k bir buçuk ay önce Mesut Özil'in eski Türkiye güzeli kÄ±z arkadaÅŸÄ± Amine GülÅŸe ile evlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°stanbul'da alacaÄŸÄ± yalÄ± için 5 milyon sterlin ödemeye hazÄ±r olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe