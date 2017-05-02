Ana Sayfa | SPOR 02/05/2017 11:36

Olympiakos Anadolu Efes maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Olympiakos Anadolu Efes maÃ§Ä±

Olympiakos, Euroleague play-off turunda Anadolu Efes'i sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar

Euroleague'de Final-Four öncesi heyecan dorukta. Temsilcimiz Anadolu Efes Olmpiakos ile serinin Euroleague play-off turu 5. ve son maçÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Yunanistan’Ä±n Olympiakos ekibi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Kazanan takÄ±m Final-Four'a katÄ±lma ÅŸansÄ± yakalaycak. BarÄ±ÅŸ ve Dostluk Salonu’nda saat TSÄ° 21.00’de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma, beIN Sports 3 ve TRT Spor ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.

 

 

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