FenerbahÃ§e Galatasaray maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Ezeli rakipler FenebahÃ§e ile Galatasaray bugÃ¼n FenerbahÃ§e UluslararasÄ± Spor Kompleksi Ãœlker Sports Arena Metro Enerji Salonuâ€™nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek
Türkiye Bilyoner KadÄ±nlar Basketbol Ligi yarÄ± finalinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanÄ± yaÅŸanacak. YarÄ± finalin ilk maçÄ±nda Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'Ä± 83-61 maÄŸlup ederken, taraflar bugün ikinci kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Fenerbahçe UluslararasÄ± Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma TBF TV'den naklen yayÄ±nlanacak.