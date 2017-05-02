BaÅŸakÅŸehir'de harikalar yaratan teknik adama Galatasaray'dan teklif

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in teknik direktÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±'ya Galatasaray'dan bomba teklif geldi

Star'Ä±n haberine göre; Gelecek sezon HÄ±rvat teknik adam Igor Tudor'la yola devam etmeyecek olan Galatasaray'da teknik direktör arayÄ±ÅŸlarÄ± devam ederken, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün FransÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Laurent Blanc'tan sonra yeniden Abdullah AvcÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

'BÄ°Z ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NE GÄ°DECEÄžÄ°Z'

2 sene önce Abdullah AvcÄ± ile masaya oturan, fakat 'Galatasaray 60 milyon Euro bandÄ±nda kurulacak bir takÄ±m deÄŸil, daha fazla bütçe ister' yanÄ±tÄ±yla masadan kalmak zorunda olan baÅŸkan Dursun Özbek'in yeniden AvcÄ± ile yeniden temasa geçtiÄŸi öÄŸrenilirken, tecrübeli teknik adamÄ±n bu sefer 'Biz önümüzdeki sezon Åžampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz' sözleriyle gelen teklifi yine reddettiÄŸi belli oldu.

SEN GEL YANINDA VÄ°SCA - CENGÄ°Z VE MAHMUT'U DA GETÄ°R

UEFA tarafÄ±ndan transfer kÄ±sÄ±tlamasÄ± kalkan Galatasaray'Ä±n 53 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸarÄ±lÄ± hocaya 'Gel kendi kadronu kur' dediÄŸi öÄŸrenilirken, yöneticilerin Edin Visca, Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir'i de istediÄŸi ifade edildi. Önümüzdeki sezon ÅŸampiyonluÄŸa oynayan bir kadro kurmak isteyen ve 2018 MayÄ±s'ta güçlü bir ÅŸekilde yeniden camiasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmak isteyen Dursun Özbek'in Abdullah AvcÄ± konusundaki Ä±srarÄ± sürerken, iki tarafÄ±n önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceÄŸi belirtildi.