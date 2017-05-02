Mesut Ã–zil yapÄ±lan su kazÄ±sÄ± nedeniyle tÃ¼m araÃ§larÄ±nÄ± yola park etti

TÃ¼rk asÄ±llÄ± oyuncu Mesut Ã–zil evinin Ã¶nÃ¼nde devam eden su ÅŸebekesi kazasÄ± nedeniyle milyonluk arabalarÄ±nÄ± yol kenarÄ±na park etmek zorunda kaldÄ±

Arsenal'in Türk asÄ±llÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Mesut Özil, geçtiÄŸimiz günlerde Londra'daki evinin önünde görüntülendi. Highgate bölgesindeki malikanesinden çÄ±kan ünlü futbolcu, evinin önünde yapÄ±lan su ÅŸebekesi kazÄ±sÄ± nedeniyle tüm araçlarÄ±nÄ± yola park etmek zorunda kaldÄ±. 28 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, milyonlarca euro deÄŸerindeki spor otomobillerini ve ciplerini yol üzerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için hayli mutsuz gözüküyordu.