Ana Sayfa | SPOR 02/05/2017 13:33

Mesut Ã–zil yapÄ±lan su kazÄ±sÄ± nedeniyle tÃ¼m araÃ§larÄ±nÄ± yola park etti

mesut Ã¶zil

TÃ¼rk asÄ±llÄ± oyuncu Mesut Ã–zil evinin Ã¶nÃ¼nde devam eden su ÅŸebekesi kazasÄ± nedeniyle milyonluk arabalarÄ±nÄ± yol kenarÄ±na park etmek zorunda kaldÄ±

Arsenal'in Türk asÄ±llÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Mesut Özil, geçtiÄŸimiz günlerde Londra'daki evinin önünde görüntülendi. Highgate bölgesindeki malikanesinden çÄ±kan ünlü futbolcu, evinin önünde yapÄ±lan su ÅŸebekesi kazÄ±sÄ± nedeniyle tüm araçlarÄ±nÄ± yola park etmek zorunda kaldÄ±. 28 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, milyonlarca euro deÄŸerindeki spor otomobillerini ve ciplerini yol üzerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için hayli mutsuz gözüküyordu.

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