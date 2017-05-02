Ana Sayfa | SPOR 02/05/2017 14:13

Dizinden sakatlanarak kariyerine ara veren futbolcu 9 ay sonra sahalara dÃ¶necek

ibrahimovic

Avrupa Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta dizinden sakatlanan ve ameliyata alÄ±nan Ä°brahimoviÃ§, 9 ay boyunca yeÅŸil sahalardan uzak kalacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanan maçta dizinden sakatlanan ve kariyerinin tehlikeye girdiÄŸi öne sürülen Zlatan Ibrahimovic ameliyat oldu. Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, oyuncusunun dizinden geçirdiÄŸi ameliyatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geçtiÄŸini ve kariyerini sonlandÄ±rmasÄ± gibi bir durumun söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Eurospor'un haberine göre; ABD'de ameliyat olan 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun rehabilitasyon sürecini de aynÄ± ülkede geçireceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Ä°talyan menajer, sahalara dönüÅŸ tarihi hakkÄ±nda kesin bir cevap vermek için zamana ihtiyaçlarÄ± olduÄŸunu ifade etti. Ibrahimovic'in sahalardan 9 ay uzak kalmasÄ± bekleniyor. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru sahalara dönmesi beklenen Ä°sveçili yÄ±ldÄ±zÄ±n Manchester United ile olan sözleÅŸmesi sezon sonunda bitiyor. Ä°ngiliz futbolunda geçirdiÄŸi ilk sezonda etkileyeci bir performans sergileyen Zlatan, forma giydiÄŸi 46 maçta 28 gol kaydetti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Galatasaray

Galatasaray'da KasÄ±mpaÅŸa mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray Bursaspor galibiyetinin ardÄ±ndan KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±

mesut Ã¶zil

Mesut Ã–zil yapÄ±lan su kazÄ±sÄ± nedeniyle tÃ¼m araÃ§larÄ±nÄ± yola park etti

TÃ¼rk asÄ±llÄ± oyuncu Mesut Ã–zil evinin Ã¶nÃ¼nde devam eden su ÅŸebekesi kazasÄ± nedeniyle milyonluk arabalarÄ±nÄ± yol kenarÄ±na park etmek zorunda kaldÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir

BaÅŸakÅŸehir'de harikalar yaratan teknik adama Galatasaray'dan teklif

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in teknik direktÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±'ya Galatasaray'dan bomba teklif geldi