Galatasaray'da KasÄ±mpaÅŸa mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray Bursaspor galibiyetinin ardÄ±ndan KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±

Galatasaray, Süper Lig'de 6 MayÄ±s Cumartesi günü sahasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile yapacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen antrenmanda, Bursaspor maçÄ±nda forma giyen futbolculara yenilenme programÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DiÄŸer futbolcularÄ±n ise Ä±sÄ±nma hareketleri, savunma ve hücum organizasyonlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tek kalede dörde dört maç oynadÄ±klarÄ± belirtildi.AçÄ±klamada, ilk bölümde takÄ±mla çalÄ±ÅŸan Semih Kaya'nÄ±n daha sonra kondisyonerler eÅŸliÄŸinde özel bir antrenman yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.