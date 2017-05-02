Ana Sayfa | SPOR 02/05/2017 18:34

SÃ¼per Lig'de 4 kulÃ¼p PFDK'ya sevk edildi

PFDK

TFF tarafÄ±ndan SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Gaziantepspor PFDK'ya sevk edildi

Hukuk MüÅŸavirliÄŸi'nce 02.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapÄ±lan sevk raporlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

1- GAZÄ°ANTEPSPOR Kulübü'nün 28.04.2017 tarihinde oynanan GAZÄ°ANTEPSPOR-KARDEMÄ°R KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

2- FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Åž.-ÇAYKUR RÄ°ZESPOR A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig MüsabakalarÄ± Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

3- MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "çirkin ve kötü tezahüratÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

4- BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki "saha olaylarÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

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