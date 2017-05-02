Ä°ÅŸte Bursaspor'un yeni teknik direktÃ¶rÃ¼

DÃ¼n akÅŸam Galatasaray'dan 5 gol yiyen Bursaspor'da teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi. TakÄ±mÄ±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Adnan Ã–rnek oldu

Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle;

"Son iki haftada üst üste yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve camiamÄ±zÄ±n kesinlikle kabul edemeyeceÄŸi aÄŸÄ±r yenilgiler, Bursaspor'un tarihi ile baÄŸdaÅŸmamÄ±ÅŸ ve hepimizi derinden üzmüÅŸtür.Dün akÅŸam oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda istifa eden SayÄ±n Mutlu Topçu ve ekibine teÅŸekkür ediyor ve bundan sonraki yaÅŸamÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyoruz.Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacaÄŸÄ±mÄ±z karÅŸÄ±laÅŸma ile birlikte sezonun kalan 5 maçÄ±nda A takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±, altyapÄ±mÄ±zdan yetiÅŸen ve kaptanÄ±mÄ±z, teknik adamÄ±mÄ±z ve son olarak da gençlik geliÅŸtirme program sorumlumuz olarak hizmet eden SayÄ±n Adnan Örnek'e emanet.''