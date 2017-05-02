Ana Sayfa | SPOR 02/05/2017 19:24

FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'a PFDK ÅŸoku

FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e TFF kararÄ±yla PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± Çaykur Rizespor maçÄ±nda talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiÄŸi belirtildi.BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ise Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda saha olaylarÄ± nedeniyle PFDK'ya sevk edildiÄŸi ifade edildi.AyrÄ±ca, çeÅŸitli nedenlerden dolayÄ± Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir, TFF 1. Lig ekiplerinden de Mersin Ä°dmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve BüyükÅŸehir Gaziantepspor'un da disiplin kuruluna sevkinin gerçekleÅŸtiÄŸi kaydedildi.

ÅžanlÄ±urfaspor Teknik Direktörü Ogün TemizkanoÄŸlu, Göztepeli futbolcu Lokman Gör, Manisasporlu oyuncular Ä°smail Haktan OdabaÅŸÄ± ve Billal Sebaihi'nin de PFDK'ya sevk edilen isimler arasÄ±nda olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

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