Vestel Venus Sultanlar Liginin ÅŸampiyonu FenerbahÃ§e oldu

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e rakibi Galatasaray'Ä± maÄŸlup ederek ÅŸampiyon oldu

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçÄ±nda Galatasaray'Ä± 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun ÅŸampiyonu oldu.

SarÄ±-lacivertli takÄ±m, serideki ilk iki maçÄ± da 3-0'lÄ±k skorlarla kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

BAÅžTAN SONA ÜSTÜN

Fenerbahçe, iki takÄ±mÄ±n da kontrollü baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maçta, rakibinin son anda yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± iyi deÄŸerlendirdi ve ilk seti 25-20 üstün bitirdi.

Ä°kinci sete iyi baÅŸlayan Galatasaray, teknik molalarÄ± 8-6 ve 16-15 önde geçmesine raÄŸmen, Fenerbahçe Natalia'nÄ±n smaçlarÄ±yla üstünlüÄŸü tekrar eline geçirdi ve bu setti de 25-18 kazandÄ±.

Etkili mücadelesini sürdürerek son setten de 25-23 galip ayrÄ±lan Fenerbahçe, hem maçÄ± hem de seriyi 3-0 kazanarak, kupayÄ± müzesine götürdü.