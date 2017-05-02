PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§in UEFA'dan Ã§ok Ã¶nemli karar

UEFA tarafÄ±ndan seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir karar alÄ±ndÄ±

UEFA, seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± için tarihi bir deÄŸiÅŸiklik yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. YapÄ±lan açÄ±klamaya göre, daha önce sÄ±rayla yapÄ±lan penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiliyor.

PSÄ°KOLOJÄ°K BASKI ARTACAK

Yeni penaltÄ± sistemine göre, yapÄ±lacak ilk penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±ndan sonra takÄ±mlar sÄ±rasÄ±yla 2'ÅŸer penaltÄ± vuruÅŸu yapacak. YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin nedeninin, ilk penaltÄ±yÄ± atan takÄ±mlarÄ±n istatistiksel olarak daha yüksek kazanma oranÄ± yakalamasÄ± ve 2. atÄ±ÅŸÄ± yapacak takÄ±mÄ±n psikolojik olarak daha büyük bir baskÄ± hissetmesi olduÄŸu belirtiliyor.

Yeni penaltÄ± sistemi, Çek Cumhuriyeti'nde yapÄ±lacak KadÄ±nlar Avrupa U17 ÅžampiyonasÄ±'nda denenecek.

Yeni penaltÄ± sistemi ÅŸu ÅŸekilde olacak;

1. vuruÅŸ: A TakÄ±mÄ± - 2. vuruÅŸ: B TakÄ±mÄ±

3. vuruÅŸ: B TakÄ±mÄ± - 4. vuruÅŸ: A TakÄ±mÄ±

5. vuruÅŸ: A TakÄ±mÄ± - 6. vuruÅŸ: B TakÄ±mÄ±

7. vuruÅŸ: B TakÄ±mÄ± - 8. vuruÅŸ: A TakÄ±mÄ±

9. vuruÅŸ: A TakÄ±mÄ± - 10. vuruÅŸ: B TakÄ±mÄ±

EÄŸer berabere biterse;

11. vuruÅŸ: B TakÄ±mÄ± - 12. vuruÅŸ: A TakÄ±mÄ±

Beraberlik sürerse;

13. vuruÅŸ: A TakÄ±mÄ± - 14. vuruÅŸ: B TakÄ±mÄ± ve bu ÅŸekilde devam edecek.