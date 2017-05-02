FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

FenerbahÃ§e-DoÄŸuÅŸ grubu anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, holding sarÄ±-lacivertlilere 5 yÄ±l boyunca 10 milyon dolar civarÄ±nda para Ã¶deyecek

DoÄŸuÅŸ Grubu, gelecek sezon büyük ihtimal Euroleague'de mücadele edemeyecek olan DarüÅŸÅŸafaka'ya olan desteÄŸini azaltÄ±p Fenerbahçe ile iÅŸbirliÄŸine gitmeyi planlÄ±yor. Fenerbahçe ve DoÄŸuÅŸ Grubu yöneticilerinin atacaÄŸÄ± adÄ±mlar ise ÅŸöyle;

-Ä°brahim Kutluay, basketbol ÅŸubesinin baÅŸÄ±na geçecek

-Åžu an DarüÅŸÅŸafaka formasÄ± giyen bazÄ± isimler Obradovic'in de isteÄŸiyle Fenerbahçe'ye transfer olacak.

ARENA'DA BÄ°R TRÄ°BÜNE DOÄžUÅž Ä°SMÄ° VERÄ°LECEK

-Ülker Arena'da bir tribüne DoÄŸuÅŸ ismi verilecek. Maç öncesi ve maç sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lacak organizasyonlar ve etkinlikler DoÄŸuÅŸ Grubu tarafÄ±ndan organize edilecek.

-DoÄŸuÅŸ Grubu, 5 yÄ±l boyunca basketbol ÅŸubesine 10 milyon dolar civarÄ± bir sponsorluk desteÄŸi sunacak.

-Fenerbahçe kadÄ±n basketbol takÄ±mÄ±na göÄŸüs veya sÄ±rt reklamÄ± verilecek.

(Ajansspor)