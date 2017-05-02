Ana Sayfa | SPOR 02/05/2017 21:56

ÃœnlÃ¼ futbolcunun babasÄ± stadyumda dua ederken bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Ã¶mer ÅŸiÅŸmanoÄŸlu

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Ã–mer ÅžiÅŸmanoÄŸlu babasÄ± maÃ§ oynanÄ±rken dua ederken objektiflere yakalanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu

Süper Lig'de lider olan BeÅŸiktaÅŸ'a, bir destek de Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun babasÄ±ndan geldi. Daha önce BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda stadyumda takÄ±ma dua ederken objektiflere takÄ±lan ve uzun süre konuÅŸulan baba ÅžiÅŸmaoÄŸlu bu kez video yayÄ±nladÄ±.

BU DUALARLA ÅžAMPÄ°YON OLACAÄžIZ

Sosyal medyada yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda da BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n üzülmemesini ve takÄ±mÄ±n sezon sonunda ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Hasan ÅžiÅŸmanoÄŸlu "BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± merak etmesin, bu sabÄ±rla, bu dualarla eninde sonunda ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Baba ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun bu videosu sosyal medyada kÄ±sa süre içerisinde yayÄ±ldÄ±.

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