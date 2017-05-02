RÄ±dvan Dilmen'den o pankartlarÄ± aÃ§anlara bÃ¼yÃ¼k ceza

Medipol BaÅŸakÅŸehir- Rizespor maÃ§Ä±nda RÄ±dvan Dilmen, kendisi ve Mehmet Demirkol ile ilgili kÃ¼fÃ¼r iÃ§erikli pankart aÃ§anlar iÃ§in savcÄ±lÄ±ÄŸa gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in bazÄ± futbolcularÄ± Rizespor deplasmanÄ±ndan dönüÅŸte bir basÄ±n mensubuyla kavga etmiÅŸ ve PFDK tarafÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.YaÅŸanan olaylarÄ± sert bir ÅŸekilde yorumlayan RÄ±dvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'a Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Fenerbahçe ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçta taraftarlar açtÄ±klarÄ± pankartla gönderme yapmÄ±ÅŸtÄ±. TRT Spor'da konuÅŸan RÄ±dvan Dilmen açÄ±lan pankart hakkÄ±nda sert konuÅŸarak, "Ben ve Mehmet Demirkol ile ilgili ahlaksÄ±zca, saygÄ±sÄ±zca astÄ±klarÄ± pankartlarla ilgili savcÄ±laÄŸa gerekli baÅŸvuruyu yapacaÄŸÄ±m." dedi. (Hürriyet)