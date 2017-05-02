Ana Sayfa | SPOR 02/05/2017 22:22

Barcelona Arda Turan'Ä± satÄ±p kadrosunu yenileyecek

arda turan

Barcelona, TÃ¼rk yÄ±ldÄ±z Arda Turan'Ä±n satÄ±ÅŸÄ±ndan alacaÄŸÄ± para ile kadrosunu genÃ§leÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor

Barcelona, yaÅŸlanan kadrosunu gençleÅŸtirmek için düÄŸmeye bastÄ±. Katalan temsilcisi transfer listesindeki oyuncularÄ± satan almak için hem kadroyu boÅŸaltmak hem de kaynak yaratmak için Arda Turan'Ä± satmayÄ± hedefliyor.

BARCELONA'NIN TRANSFER LÄ°STESÄ°

Barcelona, Atletico Madrid'in 18 yaÅŸÄ±ndaki sol beki Theo Hernandez, Arsenal'in saÄŸ beki 22 yaÅŸÄ±ndaki Hector Bellerin, Paris Saint Germain'in 24 yaÅŸÄ±ndaki orta sahasÄ± Marco Verratti ve Liverpool'un 24 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Philippe Coutinho bulunuyor. Ancak Barça bu isimleri alabilmek için ekstra 100 milyon Euro kaynak arÄ±yor. Ä°spanyol temsilcisinde milli futbolcumuz Arda Turan ve sol bek Jeremy Mathieu'nun satÄ±ÅŸÄ±ndan elde edilecek gelirle bu 4 futbolcunun transferinin kolaylaÅŸmasÄ± bekleniyor.

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