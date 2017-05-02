Galatasaray'Ä± isteyen Ã‡inlilerin verdiÄŸi teklifin detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n baÅŸkanÄ± olan Dursun Ã–zbek Ã‡inlilerin sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p iÃ§in teklifte bulunduÄŸunu sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan bu teklifin detaylarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±

Galatasaray'Ä±n BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, Çinlilerin Galatasaray'a talip olduÄŸunu ve teklifte bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hürriyet Gazetesi'nin Spor Müdürü Mehmet Arslan, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸkanÄ± Özbek'in bu açÄ±klamalarÄ±yla ilgili bir detay ile ilgili köÅŸe yazÄ±sÄ± yazdÄ±.

Ä°ÅŸte Galatasaray için Çinlilerin verdiÄŸi teklifle ilgili detayÄ± paylaÅŸan Mehmet Arslan'Ä±n o yazÄ±sÄ±:

"GAYRIRESMÄ° TEKLÄ°F GELDÄ°, FÄ°YAT 500 MÄ°LYON DOLAR"

BaÅŸkan Özbek'in "Çinliler G.Saray'Ä± almak üzere gayri resmi bir teklif yaptÄ± ama ben kabul etmedim" açÄ±klamasÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nda çarpÄ±cÄ± bilgiler var:

1- Teklif aracÄ± vasÄ±tasÄ±yla geldi.

2- Ä°çerdiÄŸi rakam 500 milyon dolar.

3- Hisselerin bir kÄ±smÄ±na talipler.

4- Yönetimde söz sahibi olmak istiyorlar.

Türkiye'de kulüplerin yapÄ±sÄ± pek çok Avrupa ülkesinden farklÄ±. Camialara ait kulüplerin yakÄ±n gelecekte "Sahipli" bir sisteme geçip geçmeyecekleri de hep tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. TÄ±pkÄ± Ä°ngiltere ve Ä°talya'da olduÄŸu gibi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'Ä±n, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sahibi bir ÅŸirket ya da ÅŸahÄ±s olabilir mi? (Kaynak: Hürriyet)