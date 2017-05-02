TFF o 4 takÄ±mÄ± Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapÄ±lan sevk etti

Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n baÅŸkanÄ± olan Dursun Ã–zbek Ã‡inlilerin sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p iÃ§in teklifte bulunduÄŸunu sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan bu teklifin detaylarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±