Efsane Formula 1 pilotu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldÄ±

Eski Formula 1 pilotu Schumacher geÃ§irdiÄŸi kazanÄ±n ardÄ±ndan komaya girdikten sonra 3 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yebilmesinin Ã§ok zor olduÄŸu sÃ¶yleniyor

Eski Formula 1 pilotlarÄ±ndan Philippe Streiff, 2013'de Fransa Alpleri'nde geçirdiÄŸi kayak kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan komaya giren ve bitkisel hayatta olan Schumacher hakkÄ±nda sÄ±cak bir açÄ±klama yaptÄ±.

"TEKERLEKLÄ° SANDALYEYE MAHKUM KALDI"

Ailesiyle birlikte Ä°sviçre'deki evinde yarÄ± bitkisel hayatta yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüren Alman pilotla ilgili açÄ±klama yapan eski Formula 1 pilotlarÄ±ndan Philippe Streiff, Schumacher'in geçen 3 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan yürümesinin zor olduÄŸunu belirterek, "Schumaher iyileÅŸse bile yaÅŸamÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± tekerlekli sandalyede geçirecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HAFIZASINDA PROBLEM VAR"

Streiff, doktorlarÄ± ortak olan Schumi ile ilgili Le Parisien Gazetesi'ne verdiÄŸi demeçte, "Schumacher eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ± tanÄ±yabiliyor. Ancak henüz konuÅŸamÄ±yor. Gözleriyle anlaÅŸÄ±yor. HafÄ±zasÄ±nda ise problem var." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Öte yandan Formula 3'teki baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Michael Schumacher'in oÄŸlu Mick Schumacher, herhangi bir baskÄ± hissedip hissetmediÄŸi konusunda, "Hiçbir baskÄ± hissetmiyorum, yalnÄ±zca yapmam gerekeni yapÄ±yorum. SoyadÄ±mÄ± da deÄŸiÅŸtiremem. Ben bir pilotum hepsi bu." ifadelerini kullandÄ±.BaÅŸÄ±nÄ± kayaya çarptÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n ardÄ±ndan birden fazla operasyon geçiren ve sonrasÄ±nda rehabilitasyon sürecine evinde devam edilen Alman sürücünün durumunda ÅŸu ana kadar beklenen iyileÅŸme gözlemlenmedi.

16 MÄ°LYON EURO HARCAMA YAPILDI

Evinde kurulan klinikte kalabalÄ±k bir saÄŸlÄ±k ekibinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Alman pilotun tedavisi için iki yÄ±llÄ±k sürede yaklaÅŸÄ±k 16 milyon Euro harcama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Efsanevi pilotun Haziran 2014'te komadan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸ ve Grenoble Hastanesi'nden taburcu edilerek rehabilitasyon süreci için tedavisinin Lozan Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürülmesine karar verilmiÅŸti. Schumacher daha sonra, 9 Eylül 2014'ten itibaren tedavisinin devamÄ± için Ä°sviçre'deki evine gönderilmiÅŸti.