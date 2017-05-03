Eto'o 4 gol daha atarsa Antalyaspor'un tarihine geÃ§ecek

Antalyaspor'un Kamerunlu yÄ±ldÄ±z futbolcusu Samuel Eto'o, Spor Toto SÃ¼per Lig'de kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n en Ã§ok fileleri havalandÄ±ran oyuncusu unvanÄ±nÄ± elde edecek

Kulüpten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Antalyaspor'un deplasmanda Adanaspor'u 5-2 yendiÄŸi maçta hat-trick yaparak, bu sezon ligdeki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 14'e çÄ±karan Samuel Eto'o, ikinci sezonunu geçirdiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± forma altÄ±nda Süper Lig'deki gol sayÄ±sÄ±nÄ± ise 34'e çÄ±kardÄ±.

Eto'o, kalan 5 haftada 4 gol daha atmasÄ± halinde 37 golle Tita'ya ait olan Antalyaspor'un en golcü futbolcu unvanÄ±nÄ±n 38 golle yeni sahibi olacak.

YÄ±ldÄ±z futbolcu, Antalyaspor'daki ikinci sezonunda 34 gole ulaÅŸan ilk isim oldu. Antalya ekibinin tarihine geçen diÄŸer golcü isimlerden Necati AteÅŸ 2,5 sezonda 30, Lamine Diarra 2,5 sezonda 23, FazlÄ± Ulusal ise 2 sezonda 29 gol kaydetme baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi.

Antalyaspor'un tarihindeki en golcü yabancÄ± futbolcu

Türk vatandaÅŸÄ± olup Melih Gökçek adÄ±nÄ± alan Tita, Antalyaspor'da 5,5 sezon forma giydi ve bu süre içinde ligde 37 gol kaydetti.

Antalyaspor'daki ikinci sezonunda 34 gole ulaÅŸan Samuel Eto'o, geçen sezonu 20 golle kapatÄ±rken, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulübümüzün tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancÄ± futbolcu unvanÄ±nÄ±n da yeni sahibi olmuÅŸtu.

Antalyaspor'da, Eto'o'dan önce bir sezonda en çok gol atan yabancÄ± futbolcu unvanÄ±, 1997-1998 sezonunda 14 gol atan Andre Kona'ya aitti. Eto'o, geçen sezon attÄ±ÄŸÄ± 20 golle 18 yÄ±l boyunca Kona'ya ait olan rekoru kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Antalyaspor'un Süper Lig'deki tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanÄ± ÅŸu anda FazlÄ± Ulusal ve Samuel Eto'o'ya ait. FazlÄ± Ulusal da 1999-2000 sezonunu 20 golle tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Hat-trick formalarÄ± çocuklara

Adanaspor'a attÄ±ÄŸÄ± 3 golle Antalyaspor formasÄ± altÄ±nda hat-trick yapan ilk yabancÄ± futbolcu unvanÄ±nÄ±n sahibi olan Samuel Eto'o, bu maçta giydiÄŸi formalarÄ± çocuklara verdi.

Eto'o, maçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda giydiÄŸi formayÄ± karÅŸÄ±laÅŸma bitiminde tribüne giderek babasÄ± Zafer KÄ±zmaz ile Adana deplasmanÄ±na giden ve aynÄ± zamanda Antalyaspor'un ÇallÄ±'daki futbol okulunun öÄŸrencilerinden olan 8 yaÅŸÄ±ndaki Furkan KÄ±zmaz'a takdim etti. Golcü futbolcu, ilk yarÄ±da giydiÄŸi formayÄ± da otele döndüÄŸünde Antalyaspor Kulübü DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Nafiz TanÄ±r'Ä±n kÄ±zÄ± Ela TanÄ±r'a hediye etti.