Ana Sayfa | SPOR 03/05/2017 21:35

BeÅŸiktaÅŸ'ta derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±zla devam ediyor

beÅŸiktaÅŸ

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ'ta derbi mesaisi hÄ±z kesmeden devam ediyor

Teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in saha ortasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yla antrenmana baÅŸlayan siyah-beyazlÄ±lar, kÄ±sa koÅŸularÄ±n ardÄ±ndan bir süre çeÅŸitli pas çalÄ±ÅŸmalarÄ± gerçekleÅŸtirdi.Çift kalede bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum ve savunma organizasyonlarÄ± çalÄ±ÅŸan futbolcular, son bölümde iki gruba ayrÄ±larak yarÄ± sahada çift kale maç oynadÄ±.

 
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