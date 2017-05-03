BeÅŸiktaÅŸ'ta derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±zla devam ediyor

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ'ta derbi mesaisi hÄ±z kesmeden devam ediyor

Teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in saha ortasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yla antrenmana baÅŸlayan siyah-beyazlÄ±lar, kÄ±sa koÅŸularÄ±n ardÄ±ndan bir süre çeÅŸitli pas çalÄ±ÅŸmalarÄ± gerçekleÅŸtirdi.Çift kalede bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum ve savunma organizasyonlarÄ± çalÄ±ÅŸan futbolcular, son bölümde iki gruba ayrÄ±larak yarÄ± sahada çift kale maç oynadÄ±.