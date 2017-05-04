Ana Sayfa | SPOR 04/05/2017 10:22

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 30. hafta maÃ§ programÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Antalyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±yla aÃ§Ä±lacak

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanÄ±n perdesi yarÄ±n oynanacak Antalyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla açÄ±lacak.Antalya StadÄ±'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de baÅŸlayacak.

BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda 7 MayÄ±s Pazar günü yapÄ±lacak derbi mücadelesine de sahne olacak Süper Lig'de 30. haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:

YarÄ±n:

20.00 Antalyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Antalya)

6 MayÄ±s Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)

16.00 GençlerbirliÄŸi-Adanaspor (Ankara 19 MayÄ±s)

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya BüyükÅŸehir Belediye)

19.00 Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa (Türk Telekom Arena)

7 MayÄ±s Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

8 MayÄ±s Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-OsmanlÄ±spor (Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu)

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 MayÄ±s)

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