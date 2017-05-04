Galatasaray Mario Balotelli iÃ§in kaynak buldu

Galatasaray yÃ¶netimi hÃ¼cum hattÄ±nÄ± Mario Balotelli ile gÃ¼Ã§lendirmek istiyor. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p yÄ±ldÄ±z futbolcu iÃ§in kaynaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±

Sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lacak olan Chedjou ile Podolski’nin gidiÅŸiyle açÄ±ÄŸa çÄ±kacak 5.5 milyon Euro’luk maaÅŸ bütçesi, Balotelli’nin transferinde kullanÄ±lacak.FransÄ±z kulübü Nice’den ayrÄ±lmaya hazÄ±rlanan ve bonservis bedeli bulunmayan 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu için 3.5 milyon Euro’luk garanti ücret artÄ± imza parasÄ± verilmesi düÅŸünülüyor. Fransa’da kendini toparlayan Balotelli, bu sezon 26 resmi maçta 16 gol atmayÄ± baÅŸardÄ±.

Kaynak: Fanatik