Dev derbinin biletleri tÃ¼kendi

SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak dev derbinin biletleri bitti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasÄ±nda 7 MayÄ±s Pazar günü BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanacak derbi öncesinde siyah-beyazlÄ± taraftarlar için satÄ±ÅŸa sunulan biletler kÄ±sa sürede tükendi.BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda Vodafone Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n bilet fiyatlarÄ± 150 ile 1100 lira arasÄ±nda belirlenirken, siyah-beyazlÄ±lar için satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lan 7 bin 700 biletin satÄ±ÅŸÄ± tamamlandÄ±.Derbi maçÄ±nÄ±, kombine kart sahibi taraftarlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakÄ±n taraftarÄ±n izlemesi bekleniyor.