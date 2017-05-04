Ana Sayfa | SPOR 04/05/2017 17:31

Dev derbinin biletleri tÃ¼kendi

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e

SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak dev derbinin biletleri bitti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasÄ±nda 7 MayÄ±s Pazar günü BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanacak derbi öncesinde siyah-beyazlÄ± taraftarlar için satÄ±ÅŸa sunulan biletler kÄ±sa sürede tükendi.BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda Vodafone Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n bilet fiyatlarÄ± 150 ile 1100 lira arasÄ±nda belirlenirken, siyah-beyazlÄ±lar için satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lan 7 bin 700 biletin satÄ±ÅŸÄ± tamamlandÄ±.Derbi maçÄ±nÄ±, kombine kart sahibi taraftarlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakÄ±n taraftarÄ±n izlemesi bekleniyor.

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