Galatasaray seyircisiz maÃ§ta 3 puanÄ±n peÅŸinde koÅŸacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray yarÄ±n akÅŸam rakibi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasÄ±nda TT Arena'da seyircisiz oynanacak KasÄ±mpaÅŸa ile bugüne kadar 25 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu maçlarda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 16'ya 6 üstünlüÄŸü var.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasÄ±nda Galatasaray, yarÄ±n saat 19.00'da TT Arena'da KasÄ±mpaÅŸa ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Ligde geride kalan 29 haftada sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar; 16 galibiyet ve 4 beraberlik toplayÄ±p 52 puanla 4. sÄ±rada bulunuyor. PaÅŸa ise 10 galibiyet ve 7 beraberlik ile 37 puanla 10. sÄ±rada yer alÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz hafta deplasmanda oynanan Bursaspor maçÄ±ndan alÄ±nan 5-0'lÄ±k farklÄ± skorla moralli Ä°stanbul'a dönen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu olumlu havayÄ± TT Arena'da da sürdürme peÅŸinde. Aslan, KasÄ±mpaÅŸa mücadelesinden galip ayrÄ±larak, üçüncülük iddiasÄ±nÄ± devam ettirmek istiyor.

26. RANDEVU

Galatasaray ile KasÄ±mpaÅŸa, Süper Lig'de 25 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu maçlarda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, sahadan 16 kez galip ayrÄ±lÄ±rken, lacivert-beyazlÄ±lar ise 3 kez rakibini maÄŸlup etti. 6 karÅŸÄ±laÅŸmada ise galip taraf çÄ±kmadÄ±. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda ligde Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanan son maçÄ± Galatasaray 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

TT ARENA'DA SEYÄ°RCÄ°SÄ°Z MAÇ

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda TT Arena'da oynanan Fenerbahçe maçÄ±ndaki olaylar nedeniyle sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara 1 maç seyircisiz oynama cezasÄ± vermiÅŸti. Galatasaray, evinde oynayacaÄŸÄ± KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nda sessiz bir atmosferde 3 puan arayacak.

GALATASARAY'DA CEZA SINIRINDA 5 FUTBOLCU VAR

Galatasaray'da KasÄ±mpaÅŸa maçÄ± öncesinde 5 futbolcu sarÄ± kart cezasÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Selçuk Ä°nan, Tolga CiÄŸerci, Eren Derdiyok, Josue, ve Nigel de Jong'un bu maçta sarÄ± kart görmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasÄ±nda oynanacak Gaziantepspor maçÄ±nda forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisi süren defans oyuncusu Serdar Aziz dÄ±ÅŸÄ±nda eksik oyuncu da bulunmuyor.

DÜDÜK ÖZGÜR YANKAYA'DA

Galatasaray ile KasÄ±mpaÅŸa arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Baki Tuncay AkkÄ±n ve Hakan YemiÅŸken yapacak. Özgür Yankaya, geçmiÅŸ dönemlerde sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 16 maçÄ±nÄ± yönetti. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n 10'unda sahadan galip ayrÄ±lan taraf Galatasaray olurken, 4 maçtan da sahadan maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.