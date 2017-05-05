Antalyaspor Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Antalyaspor, rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir'i sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Antalyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Süper Lig'de lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 4 puan gerisinde ikinci sÄ±rada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda sahadan galibiyetle ayrÄ±larak siyah-beyazlÄ±larla arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± maç fazlasÄ±yla 1'e indirmek istiyor. Antalyaspor ise Medipol BaÅŸakÅŸehir'i maÄŸlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katÄ±lma iddiasÄ±nÄ± sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ± ne zaman saat kaçta?

Antalyaspor ile Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma, Antalya StadÄ±'nda bu akÅŸam saat 20.00'de baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.